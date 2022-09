Santi (14) dit jaar op de foto met Toto Wolff én Hamilton, al ging het bijna weer mis!

Een jaar na zijn mislukte selfie met Mercedes-baas Toto Wolff is de 14-jarige Santi eindelijk met hem op de foto geweest. Toch was dat niet de enige Formul 1-ster die op zijn selfieverlanglijstje stond. Dit jaar ging hij ook op de foto met Lewis Hamilton, al ging dat maar net goed... "Gelukkig was het een live-foto."

Het is weer 'gewoon' maandag en Santi gaat met school op kamp. In de bus naar België pronkt hij nog een beetje met zijn foto met Toto en zijn verhalen over het afgelopen weekend. De jonge Zandvoorter heeft namelijk een ware VIP-behandeling gekregen bij het team van Mercedes.

"Door Jan Lammers is het allemaal gelukt", vertelt Santi enthousiast. "We zijn bij Mercedes in het motorhome geweest, waar Toto zat te eten in het restaurant. Daarna kwam hij naar ons toe."

Eindelijk op de foto met Toto

Daarop volgde een praatje en natuurlijk het fotomoment waar Santi al zo lang op wachtte. Toto Wolff vond het zelf trouwens ook leuk om de jongen te ontmoeten. "Hij vond het heel grappig, hoe het allemaal was ontstaan en dat we nu bij elkaar stonden." Zelfs de medewerkers van Mercedes kenden hem als de jongen van 'dat filmpje' dat vorig jaar viraal ging.

Met een Mercedespet op zak, gesigneerd door Toto Wolff en coureurs Lewis Hamilton en George Russel, ging Santi weer verder. Hij hield het niet bij alleen een foto met Toto, ook Max Verstappen en Lewis Hamilton stonden op zijn verlanglijstje, vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Felle flits

"Een foto met Max is helaas niet gelukt, maar wel met Hamilton", vertelt Santi. Toch werd ook dat fotomoment bijna verpest. "Het was al donker, dus ik maakte een foto met flits. Dat was heel fel, dus hij deed zijn hand voor zijn gezicht", lacht de Zandvoorter. "Hij is niet heel goed gelukt, maar gelukkig is het een live-foto en zie je hem wel."

Er hoeft volgend jaar dus geen nieuwe afspraak te worden gemaakt met Mercedes om Santi op de foto te zetten met Hamilton. "Al zou ik dat niet erg vinden hoor!"