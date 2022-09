Student gewond na steekpartij op Hilversumse mbo-school, waarschijnlijk na grote ruzie

Een man is vanmiddag gewond geraakt na een steekpartij op het terrein van het Hilversumse mbo-college. Dat gebeurde na een flinke vechtpartij tussen een groep jongeren. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.

De steekpartij was rond het middaguur op een terrein achter de school, op de hoek van de Athene en de Arena, vlakbij station Hilversum Sportpark

Aan de steekpartij is een flinke vechtpartij onder jongeren vooraf gegaan. Op videobeelden die in het bezit zijn van NH Nieuws is te zien dat een van de vechters tijdens de vechtpartij naar een mes - of iets dat daar op lijkt grijpt - en een ander te lijf gaat. De twee vechten op de grond met elkaar, andere jongeren springen er tussen.

De politie bevestigt de vechtpartij, maar kan nog niets zeggen over wat er precies is gebeurd. Een woordvoerder van de school bevestigt dat zowel de dader als het slachtoffer student op de school zijn. Waarover de ruzie ging, is niet bekend.

Groot onderzoek

Het terrein is ruim afgezet, de politie doet onderzoek en zoekt naar de dader. Vanwege het onderzoek is de school enige tijd hermetisch afgesloten geweest: studenten mochten niet naar binnen of buiten.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.