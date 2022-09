Met een glimlach van oor tot oor ruimen Zandvoorters de feestbende op

Het vuilnis is opgeruimd, de Haltestraat in het centrum van Zandvoort is schoongemaakt en de karavaan van de Formule 1 heeft het circuit verlaten. Een enkel bierblikje en een vergeten fiets herinneren nog aan het feest dat gisteren na de winst van Max Verstappen tijdens de tweede Dutch Grand Prix losbarstte.

"Alles weer spik en span hè", laat een horeca-ondernemer in de Haltestraat zien, terwijl hij met de waterslang de laatste bierresten van zijn stoep spuit. "Het was een ravage." Maar de glimlach op zijn gezicht laat wel blijken dat hij het niet zo erg vond. En een klein opstootje in de late avonduren, die was volgens een collega ook snel onder controle. Hij zit alweer rustig een kopje koffie te drinken voor een net opgeruimd eetcafé.

Met rolkoffers naar de trein

De laatste racefans lopen ondertussen met hun rolkoffers naar de trein, op weg naar Ursem. "Even afpilsen na die overwinning gisteren, niet direct naar huis hoor."

Gasten van een strandhotel hebben het erg getroffen. Het wordt vandaag weer tropisch warm, dus de strandbedjes worden al voor ze klaargezet. "Dan kunnen ze nog lekker even van het zonnetje genieten en voor ons een mooie afsluiting van het seizoen en van een prachtig weekend."

