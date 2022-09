De Peiling: je kind aan een tuigje moet kunnen

Je ziet het steeds meer in dierentuinen, attractieparken of andere drukke plekken. Ouders die hun jonge kinderen aan een looplijn hebben. Ook dit weekend in Zandvoort zagen we kinderen met een tuigje, die met een riem aan hun ouders vast zaten. Het ziet er misschien wat gek uit, maar veilig is het wel. Is het een prima oplossing of is het voor de hond?

Kinderen die weglopen van hun ouders kunnen voor behoorlijk wat stress zorgen. 'Weglopertjes' beginnen hun gewoonte meestal als ze tussen de anderhalf en twee jaar oud zijn, en simpelweg de wereld om zich heen vergeten. Op drukke plekken is het nog best lastig om daarom je kind in de buurt te houden. Als oplossing hebben sommige ouders daarom hun kind aan een tuigje.

'Je kunt elkaar niet kwijt raken'

Dit weekend in Zandvoort spotte onze NH Radio-verslaggever een Formule 1-fan die zijn kind aan een tuigje had. "Als je met een kind van zes hierheen gaat, is het natuurlijk wel een dingetje. Want ja, blijft hij bij je in die drukte? Gisteren zag ik ook al kinderen die de ouders aan het zoeken waren. Dus hebben wij het geluk dat we een bandje hebben. Zodat je elkaar niet kwijt kunt raken, maar wel vrij kan lopen. Je hoeft niet altijd elkaars handen vast te houden."

Kom jij weleens op plekken waar je zou willen dat ouders hun loslopende kinderen 'aanlijnen'? Is het een veilige oplossing of toch echt iets voor de hond?