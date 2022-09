Helikopter met 'spinnenweb' zoekt brak grondwater in Horstermeerpolder

Het waterschap doet specifiek bodemonderzoek in de Horstermeerpolder om de waterkwaliteit te waarborgen en te verbeteren. In die polder is een deel van het grondwater namelijk brak, tussen zoet en zout water in. Dit brakke water uit de grond komt naar boven, maar mag niet in te grote maten in de sloten terecht komen. Dat is namelijk slecht voor de planten en dieren in de omgeving.

Daarom wordt er gekeken naar manieren om het water op te pompen voordat het uit zichzelf omhoog komt en de sloten bereikt. Normaliter wordt het brakke water met zoet water weggespoten, maar door klimaatverandering en droogte wordt zoet water schaarser. Dus wil het waterschap kijken naar de mogelijk van oppompen.

Enorm spinnenweb

En om te weten waar in de grond precies het brakke grondwater zit, gebruikt het waterschap en Waternet een helikopter van het bedrijf SkyTEM. Deze vliegt ter hoogte van 75 tot 100 meter over het gebied rond met een enorme sensor met een diameter van 30 meter, die veel weg heeft van een spinnenweb.

Dit apparaat roept een ongevaarlijk magnetisch veld op, om zo inzicht te geven van de samenstelling van de bodem. Zo kan er precies gezien worden waar het brakke water in de grond zit.

