Zoon van judoka Wim Ruska doet oproep om verkochte medailles terug te krijgen

Precies vijftig jaar geleden vonden elf atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972 de dood. Ondanks dit enorme drama in München won Wim Ruska twee keer goud. De familie Ruska is trots op deze prestatie, maar toch werden de medailles voor duizenden euro's verkocht. Zoon Michael deed vanmorgen op NH Radio een oproep om ze terug te krijgen.

Judoka Wim Ruska tijdens het WK 2009 - Orange Pictures

De Olympische spelen van 1972 zijn de boeken ingegaan als het bloedbad van München. Elf Israëlische atleten en officials werden in de nacht van 4 op 5 september gegijzeld en gedood door leden van een Palestijnse terreurbeweging. Ondanks het drama gingen de Spelen door en was de in Amsterdam geboren Wim Ruska zeer succesvol. Als enige judoka ooit veroverde hij twee gouden medailles. Zijn zoon Michael Ruska kijkt vol trots terug op de prestatie van zijn vader. "De moorden waren vreselijk, maar mijn vader was dusdanig sportman dat hij gefocust bleef op de winst. We kwamen niet uit een rijke familie, waardoor judo voor hem een uitlaatklep was. Een groot judotoernooi winnen was zijn ultieme doel. Op die manier wilde hij iets van zijn leven maken."

Medailles verkocht De judoka keerde na de spelen huiswaarts met twee gouden plakken. De medailles waren lange tijd in het bezit van Wim, maar na zijn overlijden in 2015 kwamen ze in handen van zijn vrouw. "Mijn stiefmoeder heeft de medailles vanwege financiële noodzaak aan een veilinghuis verkocht. Dat is voor de familie nog altijd erg pijnlijk", zo betreurt Michael Ruska.

Quote "Vermoedelijk zijn de medailes voor 10.000 euro per stuk verkocht" MICHAEL RUSKA

De naam van de koper is nooit door het veilinghuis vrijgegeven en dus is het voor de familie onbekend wie de huidige eigenaar is. Toch hoopt Michael de prijzen ooit weer terug te krijgen. "Deze medailles zijn een trots stukje familiegeschiedenis. Die willen we graag terughebben. Helaas schat ik de kans op terugkomst niet hoog in. Vermoedelijk zijn de medailles voor 10.000 euro per stuk verkocht. Dat zijn niet bepaald bedragen waarvoor ik ze vanmiddag nog even kom ophalen."