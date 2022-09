Zes auto's bekrast in Spanbroek: "Blijf van iemand anders z'n spullen af"

Een bittere pil voor Spanbroeker Sebastiaan Vriend. Na een gezellige dag op het festival Zomerpop, ontdekte hij zondagochtend dat zijn auto was bekrast. En hij was niet de enige. Nog zeker vijf buren aan de Lijster in Spanbroek zijn het slachtoffer geworden en hebben schade aan de auto.

Eén van de bekraste auto's in Spanbroek - Aangeleverd / Tomek Gajda

In de nacht van zaterdag op zondag zijn de krassen aangebracht. "Waarschijnlijk met een sleutel", zegt Sebastiaan Vriend. De reeks beschadigingen in de straat in Spanbroek begon bij zijn auto. "Ik had hem op het pad staan. Daarna zijn de in één rechte lijn doorgelopen. We hebben individueel aangifte gedaan en alle buren gaan met de verzekering aan de slag. Maar all-risk verzekerd of niet, dit kost sowieso geld. Sommige buren moeten drie of vier vlakken over laten spuiten. Heel frustrerend. Blijf gewoon met je vingers van elkaars spullen af." Camerabeelden Vriend: "Ook al heb je een borreltje op. Dat mag nooit een excuus zijn om spullen van anderen te vernielen." De politie bevestigt dat er meerdere aangiftes zijn gedaan en verzoekt om mensen die beschikken over camerabeelden contact op te nemen met de politie.