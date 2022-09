Verminderde waterdruk in groot deel West-Friesland door verzakte waterleiding

Hierdoor is de waterdruk in een groot deel van de regio lager. Er komt in dit gebied deze week minder water uit kranen en douches. De storing heeft geen effect op de kwaliteit van het drinkwater.

Drinkwaterbedrijf PWN heeft onlangs een deel van een waterleiding in Andijk vervangen. Hierin bleek een lek te zitten, ontstaan door verzakking. Ook een andere leiding bleek te zijn verzakt. Het vervangen van deze leiding is vandaag begonnen en duurt tot en met vrijdag 9 september.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]