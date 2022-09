Blog: Samen Lokaal zet Mendes Stengs uit fractie • Discussie over Tata Steel gaat door bij provincie • Nachtelijke brand op basisschool in Velserbroek

Samen lokaal Beverwijk heeft raadslid Mendes Stengs per direct uit de fractie gezet. De partij verwijt Stengs 'solistisch gedrag.' Het is al de tweede affaire sinds de verkiezingen binnen de lokale partij. Die was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij ging van twee naar acht zetels. Maar interne strubbelingen houden de partij sindsien in zijn greep. Zo was er ophef over beoogd wethouder Halil Koçak die op een bijeenkomst van de rechts-extremistische Grijze Wolven de 'wolvengroet' zou hebben gebracht (geuzenteken waarmee met pink en wijsvinger de kop van een wolf wordt uitgebeeld). Het vertrek van Koçak was het begin van het einde van de net gevormde coalitie. Stengs gaat verder als éénmansfractie onder de naam Motie Mendes.

