Nu al meer zon in 2022 dan normaal in een heel jaar

De zon heeft in 2022 gemiddeld over het land al meer geschenen als normaal in een heel jaar. De teller liep gisteren op tot iets boven de normale jaarsom van 1773 zonuren. Geen enkel ander jaar telde van 1 januari tot en met 4 september zoveel zonuren als dit jaar. De voorsprong op recordjaar 2003 is bijna 150 uur. De kans is dan ook groot dat dit jaar het zonnigste jaar ooit gemeten wordt. Dit heeft Weeronline uitgerekend.

Als de zon de rest van het jaar de normale hoeveelheid schijnt zal 2022 het zonnigste jaar ooit gemeten worden. Het aantal zonuren zou dan uitkomen op 2150 uur. Recordhouder is 2003 met 2100 zonuren. Zelfs als de rest van het jaar dus iets somberder dan gebruikelijk verloopt ligt een record nog in het verschiet en een top-notering kan 2022 sowieso niet ontgaan.

Zes maanden met meer dan 200 zonuren

Dat dit jaar zo ongekend zonnig verloopt komt doordat nagenoeg alle maanden zeer zonnig verliepen. Regengebieden en buien speelden in de meeste maanden een bijrol. Alleen in januari was het iets te somber. De maanden maart tot en met augustus telden allen meer dan 200 zonuren.

Alleen in 2003 en 2020 kwam zo’n reeks van zes maanden met meer dan 200 zonuren ook voor. Toen liep deze serie van april tot en met september. Als september dit jaar ook op 200 zonuren uitkomt kan een unieke reeks van zeven maanden worden genoteerd. Een normale septembermaand telt 159 zonuren.

De reeks zonnige maanden begon met een recordzonnige maart waarin de zon maar liefst 245 uren te zien was. Maart kende dan ook de grootste afwijking ten opzichte van normaal. Gemiddeld schijnt de zon in maart 146 uur. April volgde met 229 uur zon, mei had 256 uur zon en juni telde 279 zonuren. In juli scheen de zon vervolgens 266 uur, maar absolute koploper van dit jaar werd augustus met 289 zonuren.