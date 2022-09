Nieuwe dienstregeling bij de NS: structureel minder treinen door personeelstekort

In de nieuwe dienstregeling, die vanaf vandaag ingaat, zet de NS minder treinen in door het personeelstekort waar de vervoerder mee kampt. Dat betekent soms vaker overstappen en een langere reistijd.

AT5 / Luuk Koenen

Dat maakte de Nederlandse Spoorwegen eerder al bekend. De grootste verandering is dat er vanaf vandaag vier intercity's per uur rijden waar er eerst zes reden, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Nijmegen. De trein gaat daar dus elk kwartier in plaats van elke 10 minuten. Ook rijden er 's avonds minder treinen. De avonddienstregeling begint vanaf vandaag om 20.00 uur, waar vanaf 22.00 uur was. Klik op jouw station om te kijken wat er is veranderd. De stations op de kaart zijn begin- en eindpunten van de treinen. Tekst gaat door onder het kaartje.

Een woordvoerder van de NS liet eerder weten dat er nog niet zoveel reizigers op het spoor zijn als voor de coronapandemie, toch zal het wel drukker worden op de stations. De afgelopen tijd werden er ook wekelijks treinen geschrapt. "Dus voor die reizigers verandert daar misschien niet zoveel", concludeerde ze. Dit is een tijdelijke dienstregeling van de NS. De dienstregeling voor volgend jaar gaat op 11 december in. De vervoerder zet dan 10 procent minder treinen in. Dat wordt bijvoorbeeld merkbaar voor mensen die van Alkmaar naar Maastricht willen reizen, deze trein gaat straks niet verder dan Amsterdam Centraal. "Daar zullen reizigers moeten overstappen", liet de woordvoerder eerder weten. Ook blijft de avonddienstregeling vanaf 20.00 ingaan en in de daluren, 's avonds en in het weekend rijdt de vervoerder elk half uur intercity’s en sprinters waar dat nu elk kwartier is. De tienminutentreinen tussen Amsterdam en Eindhoven gaan vanaf 11 december wel weer rijden van maandag tot en met donderdag.