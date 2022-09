Man aangehouden voor onzedelijke handelingen vlak bij circuit Zandvoort

Vlak na de race op het circuit van Zandvoort is een man aangehouden voor onzedelijke handelingen bij het toegangspad naar het circuit. De man werd aangesproken door omstanders, waarna hij agressief zwaaide met een kettingslot en dreigde pepperspray te spuiten. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De man stond in de Keesomstraat, een stukje voor de ingang van het circuit. De politie bevestigt dat de man pepperspray bij zich had en met een voorwerp aan het zwaaien was.

Vermoedelijk waren de handelingen naar een vrouw gericht, maar de politie kan dat niet bevestigen. Wat de man precies deed is niet bekend.

De man is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De politie onderzoekt de zaak verder.

Meer vrouwen lastiggevallen

Het Haarlems Dagblad berichtte eerder vandaag al over verschillende vrouwen die zijn lastig gevallen tijdens de Grand Prix. De organisatie bevestigt dat 'minder dan vijf slachtoffers' zich hebben gemeld, maar kan niets zeggen over de aard van die meldingen.