🔴LIVE: Oranjemassa op Zandvoort viert feest na weergaloze overwinning Max Verstappen

Wat een race: Max Verstappen heeft net als vorig jaar de grand prix op Zandvoort gewonnen. De zege van Max betekent groot feest op en rond het circuit. Meer dan honderdduizend oranje uitgedoste racefans gaan uit hun dak.

NH Nieuws is het hele weekend bij het race-spektakel in Zandvoort. Drie keer per dag schakelen we live over naar onze verslaggevers voor een update uit Zandvoort. Kijk hier mee naar het feest in het dorp.