Enthousiaste racefans uit het buitenland prijzen Zandvoort: 'Nederlanders zijn geweldig'

De Formule 1 in Zandvoort trekt niet alleen fans uit ons land aan, overal uit het buitenland komen racefans naar onze provincie toe. En wat opvalt: allemaal benadrukken ze de sfeer en fijne mensen op het circuit. "Het is dichtbij Duitsland en de mensen zijn hier enorm aardig", vertelt een Duitse racefan aan onze NH-verslaggever op locatie.

De racefans zijn allemaal in een goede stemming en prijzen Zandvoort vanwege de sfeer, mensen en de race. Maar niet allemaal zijn ze voor Max Verstappen. "Ferrari, sorry, maar ik ben altijd voor Ferrari", vertelt een Engelse racefan gekleed in het juiste tenue.

Ook zijn de jongere fans uit het buitenland erbij. "Ik kijk pas Formule 1 sinds dit jaar. Het is hier geweldig, ook de mensen, echt super." Een andere Duitse fan is ook te spreken over de mensen die op het circuit rondlopen. "Er hangt hier een geweldige sfeer."

En wat duidelijk is: Zantvoort valt in de smaak. "Het is een goede plek voor Formule 1. Het strand vlakbij het circuit, het kan niet beter."

Winst

Wie de winst binnen zal slepen, ook daar verschillen de meningen over. Op de vraag of de Duitse bezoeker voor Vettel is, omdat hij uit Duitsland komt, antwoord hij: "Ik hoop dat Mick Schumacher punten krijgt. En dat Verstappen wint. Dan heb ik een geweldige dag."

Twee andere Duitse fans geven aan dat Vettel hun favoriet is. "Dit is zijn laatste jaar. Hopelijk doet hij het beter dan gisteren."

Onderstaande Tweets schetsen een goed beeld van de genietende internationale racefans.