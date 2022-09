Leo en Betty hebben vanuit hun flat fantastisch uitzicht op het circuit: "Al geef je ons een miljoen, wij gaan hier niet weg"

Leo en Betty kochten het appartement 17 jaar geleden. Op dat moment werd de Formule 1 niet gereden in Zandvoort en niemand wist of het evenement ooit weer naar Zandvoort zou komen. "Toen de Formule 1 terugkwam, belde de vorige eigenaar gelijk of hij het appartement terug mocht kopen", vertelt Leo. "Hij had destijds nooit verwacht dat het weer terug zou komen. Maar we zeiden 'al geef je ons een miljoen, wij gaan niet weg'."