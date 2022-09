Grote vechtpartij tussen groep jongeren in Aalsmeer: 19-jarige Amsterdammer opgepakt

Een groep jongeren is vannacht op de vuist gegaan in Aalsmeer. Ook zou er gedreigd zijn met een mes. Een van de jongeren is gewond geraakt, een 19-jarige Amsterdammer is aangehouden. Dat bevestigt de politie.

De vechtpartij was bij een kinderboerderij, vlakbij de Dreef. Het opstootje was rond 1.55 uur. Toen de politie kwam, was een groot deel van de groep vermoedelijk al weggerend.

"Op basis van getuigenverklaringen is niet veel later bij de Kinderboerderij in Aalsmeer één persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de vechtpartij. Deze verdachte zette het aanvankelijk op een rennen, maar is na een korte achtervolging aangehouden in de bosjes naast de kinderboerderij."

Slachtoffer

Op de plek waar werd gevochten werd uiteindelijk één slachtoffer gevonden. Deze had lichte verwondingen. Daarnaast vond er ook een aanhouding plaats voor het beledigen van een politie-agent.

Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Waarom er werd gevochten is niet duidelijk. De 19-jarige man uit Amsterdam zit nog vast.

Het was in Aalsmeer druk met jeugd vanwege de uitloop van de start van de Feestweek in Aalsmeer dat werd afgetrapt met Vuur en Licht op het water.