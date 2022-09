Nevenfuncties van nieuwe wethouders na drie maanden vermeld

Het gaat om de nevenfuncties van Reinier van Dantzig (D66), Sofyan Mbarki (PvdA), Melanie van der Horst (D66), Hester van Buren (PvdA), Zita Pels (GroenLinks) en Shula Rijxman (D66). Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat het publiceren "was blijven liggen".

In de 'Gedragscode college van burgemeester en wethouders Amsterdam' staat specifiek dat wethouders hun nevenfuncties moeten openbaren. Elke burger moet namelijk kunnen controleren of nevenfuncties van wethouders gewenst of ongewenst zijn in de vervulling van hun wethouderschap.

Nevenfuncties

Van Dantzig is de enige aandeelhouder van Van Dantzig Holding BV en verhuurt twee appartementen en een winkel. Mbarki is lid van de Raad van Advies van de Politieacademie. Van der Horst is ambtshalve voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en lid van het stichtingsbestuur van Waternet, daarnaast zit zij in de duurzaamheidscommissie van een Vereniging van Eigenaren.

Van Buren heeft naast haar werk als wethouder geen nevenfuncties. Pels is vrijwilliger bij de stichting Kyra Foundation en Rijxman werkt voor BV Efficace, een public relations (PR) bedrijf.

Van de wethouders die ook al in het vorige college zaten waren de functies al zichtbaar en zijn bijgewerkt. Moorman is ambtshalve lid en plaatsvervangend voorzitter van Veilig Thuis en auteur, zij schreef dit jaar het boek Rood in Wassenaar. Groot Wassink is ambtshalve lid van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie én opdrachtgever bij de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie. Meliani is lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.