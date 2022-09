Zandvoort stroomt opnieuw vol: drukke treinen, oranje shirtjes en blije gezichten

Bezoekers en fans verzamelen zich al vroeg op stations voor de derde dag van de Dutch Grand Prix , de dag van de Formule 1-race. Oranje shirtjes en blije gezichten stappen vol goede moed de treinen in. "Een prachtig mooie dag, die niet kan tegenvallen. Mooi weer, goede sfeer en met Max kan het niet beter!", vertelt een opgetogen treinreiziger in de trein vanaf Alkmaar naar Amsterdam Centraal deze morgen aan NH Nieuws.

Groepen bezoekers pakken vanmorgen nog voor zonsopgang de eerste treinen om op tijd in Zandvoort aan te komen. Er worden vandaag ruim 110.000 bezoekers verwacht. Met Max Verstappen op polepositie kijken de fans uit naar deze derde (en laatste) dag van de Formule 1 in Zandvoort.

"De eerste twee dagen waren al geweldig, ook met de sfeer. Vandaag hebben we er ook weer zin in", vertelt een mannelijke reiziger die drie nachtjes bij vriend slaapt om het spektakel mee te maken. "Eigenlijk komen wij, mijn zoon en ik uit Twente. We hebben altijd gezegd dat we dit één keer in ons leven willen meemaken. En dat kunnen we nu zeggen."

Tekst gaat verder onder video.