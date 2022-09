Veel bezoekers en goede sfeer in Zandvoort op de tweede dag van de Formule 1

Het was weer een feestelijke dag vandaag in Zandvoort op de tweede dag van de Formule 1. De eerste fans waren vanmorgen vroeg op pad en Max Verstappen pakte poleposition na een spannende kwalificatierace.

Dit was de zaterdag in Zandvoort - NH Nieuws

De sfeer was vanmorgen voor 8.00 uur al gezellig in Zandvoort. "Nog eventjes lekker door het dorp gewandeld", vertelt een racefan over gisteravond. "Het was een goed sfeertje." Een andere fan heeft al voor 3 jaar voor alle drie de dagen kaartjes. Hij is ook al vroeg op pad. "Je moet het uiterste eruit halen, voor je het weet is het allemaal weer voorbij." Ze gaan zo alvast naar het circuit, want daar is al van alles te doen.

Gedurende de dag loopt het dorp steeds voller. Als de kwalificatie bezig is, zijn er zo 110.000 bezoekers in Zandvoort. Er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die vlakbij het circuit wonen en de sfeer proeven vanaf hun balkon. "Je ziet natuurlijk al die mensen, dus je zit helemaal in de sfeer", vertelt een van de bewoners. Toch kijkt ze de race binnen, want het circuit kan ze helaas niet zien.