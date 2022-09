Oud-wereldkampioene wint in simultaan 47 van de 50 schaakpartijen

Vijftig schakers namen het vandaag in winkelcentrum Velserbroek Centrum in een simultaan op tegen één vrouw, oud-jeugdwereldkampioene Tea Lanchava. Winkelend publiek keek er wel een beetje raar van op, toch was dit promotie voor de schaaksport. Een oud-wereldkampioen heb je niet dagelijks te gast.

Rob de Roode, voorzitter van de organiserende schaakvereniging Santpoort, was dan ook een tevreden man. "Als schaakclub is het belangrijk om zichtbaar te zijn ", vertelt hij aan NH Nieuws. "Heel veel mensen zijn geïnteresseerd geraakt in schaken na de populaire Netflixserie Queens Gambit en corona heeft eraan bijgedragen dat men online gaat schaken."

Volgens De Roode is de stap is daarna klein om bij een schaakclub te gaan schaken. "Juist deze doelgroep willen we bereiken." Bij een simultaanspel speelt één speler tegen meerdere spelers tegelijk. In dit geval namen dus 50 schakers het op tegen Tea Lanchava.

De schaaksimultaan, geopend door wethouder Bram Diepstaten, nam drie uur in beslag. Lanchave won 47 van de vijftig partijen. Slechts twee schakers behaalden remise tegen Lanchava. Eén schaker won van de vedette uit Georgië.