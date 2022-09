⏪TERUGKIJKEN: Zandvoort viert feest na polepositie Max Verstappen

Na een spannende kwalificatie pakte Max Verstappen poleposition, de ideale positie om morgen de race te starten. Het publiek was uitzinnig en ook rondom het circuit en in Zandvoort wordt het feest goed gevierd.

