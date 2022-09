Surfer komt met plank vast te zitten in visnet bij Wijdenes

Een hydrofoil surfer is vanmiddag tijdens het surfen zijn plank kwijtgeraakt, die vervolgens verstrikt raakte in visfuiken voor de haven van Wijdenes. De surfer raakte daarbij gewond aan zijn voet, meldt het reddingstation daar.

Medewerkers van het reddingstation Wijdenes kwamen de surfer te hulp. De voet van de surfer is nagekeken, en hij is doorverwezen naar de huisartsenpost. Het surfboard en de visfuiken zijn niet beschadigd. De eigenaar van de visfuiken is op de hoogte gesteld.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

