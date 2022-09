Inloophuis Pisa blij met extra financiële steun vanuit KWF: "Geweldige erkenning"

"Het heeft mij echt geholpen om mij weer gewoon mens te voelen." Marjolein Tijm was kankerpatiënt en bezoeker bij inloophuis Pisa in Hoorn. Deze centra voor leven met en na kanker, 81 door heel Nederland, krijgen 16 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding. Het is voor het eerst dat de organisatie een miljoenenbedrag investeert in de nazorg, in plaats van in onderzoek naar de ziekte. "Voor ons echt een geweldige erkenning."

"Er is zoveel focus op het bestrijden van de ziekte. Het is fijn dat er nu ook meer oog is voor de ex-patiënt, maar ook voor geliefden of nabestaanden achterblijven", vertelt Djoeke Barkey verder, woordvoerder brancheorganisatie IPSO.

De wereld van Marjolein stond letterlijk stil toen ze de diagnose kreeg. "Je denkt dat je je leven op orde hebt en dan komt er een keiharde stop in je leven. Dan wordt alles in een ander perspectief gezet." En dan is het juist fijn om met iemand ervaringen te kunnen delen. Maar, zegt Marjolein: "Je hebt in de regel niet heel veel mensen om je heen die in hetzelfde schuitje zitten." Het inloophuis is dus een uitkomst voor patiënten die kanker hebben of behandeld zijn. Daarom is het geld, waar inloophuis Pisa zich voor moet inschrijven, meer dan welkom. "Het betekent dat we extra ruimte kunnen krijgen om meer activiteiten te organiseren, bezoekers te werven, maar ook vrijwilligers op te leiden", aldus Marjolein Dölle, bestuursvoorzitter van het inloophuis. Weer gewoon mens voelen "Het heeft mij echt geholpen om mij weer gewoon mens te voelen. Leuke dingen te doen met lotgenoten, om te lachen over de ellende die je hebt. Maar ook tips te krijgen van anderen die hetzelfde hebben", vertelt Marjolein Tijm over haar ervaringen bij Pisa. Op dit moment leven ruim 800.000 mensen met of na kanker, in 2030 zijn dat er naar verwachting 1,4 miljoen mensen. Jaarlijks bezoeken zo'n 200.000 mensen de centra voor leven met en na kanker. Nog niet alle patiënten of ex-patiënten kennen deze centra, ook iets wat Djoeke vaak hoort. "Ik spreek zelf vaak bezoekers van de centra en die zeggen dan: 'Ah, had ik het maar eerder geweten, dan had ik er zoveel aan gehad'."

Volgens Djoeke kunnen deze centra echt een verschil maken. "Veel patiënten worstelen met hun nieuwe ik na de ziekte. Onze centra zijn daarvoor het vangnet, ze bieden een luisterend oor en zorgen ervoor dat je weer vertrouwen in je lichaam krijgt." En dat vindt ook Marjolein Dölle: "Juist die laagdrempelige nazorg, die centra voor leven met en na kanker zoals Pisa kunnen bieden. Die is erg ondersteunend en voorkomt veel duurdere zorg."