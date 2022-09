Flevoparkbad vandaag gesloten vanwege personeelstekort

Het Flevoparkbad in Amsterdam-Oost moet vandaag de poorten gesloten houden vanwege een tekort aan badmeesters. Het buitenzwembad laat weten het te betreuren, morgen is het bad wel weer open voor zwemmers.

"Het is de eerste keer deze periode dat wij dicht moeten vanwege een tekort aan personeel", laat het zwembad aan AT5 weten. "Hopelijk is dit de enige en de laatste keer, maar ook wij hebben met de personeelstekorten te maken."

Het buitenzwembad dat gelegen is aan het Flevopark is dit jaar geopend van 23 april tot en met 4 september. Zwemmers die bang waren dat ze geen duik meer konden nemen voordat het bad de poorten weer tot april volgend jaar dichtgooit, hoeven niet te vrezen. "Morgen hebben we weer genoeg personeel en zijn we wel weer open. Het is de laatste dag dat het kan en het gaat 27 graden worden."