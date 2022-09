⏪TERUGKIJKEN: Zandvoort kleurt oranje op tweede dag Dutch Grand Prix

Max Verstappen heeft de smaak inmiddels te pakken en eindigt als derde bij de derde vrije training. Ook rondom het circuit zit de sfeer er weer goed in op deze tweede dag. Verslaggever Marieke Pijlman peilt de sfeer.

NH Nieuws is het hele weekend bij het race-spektakel in Zandvoort. Drie keer per dag schakelen we live over naar onze verslaggevers voor een update uit Zandvoort.