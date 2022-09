Cor wil van zijn eendenopvang een parkje maken: "Toch leuk om naar te kijken"

Cor Hottentot beheert al jaren de eendenopvang Ductopia in Oostzaan, nu zou hij er graag een parkje van maken wat toegankelijk is voor iedereen. In de groene oase met een meertje van zo'n 100 bij 100 meter zwemmen honderden eenden. "Ik weet niet ineens hoeveel, want er komen ook steeds wilde eenden bij", zegt Cor. Het terrein is in bruikleen van de gemeente. Een voorstel voor het parkje heeft hij bij gemeenteraadsleden ingediend.

Cor is de eendenman van Oostzaan. Achter op zijn shirt - dat hij van de gemeente kreeg - staat ook 'muskus/eendenbeheer'. De muskuseend, die vroeger op de boerderijen in Oostzaan werd gehouden, gaf in het wild op straat nogal wat overlast. Zelfs zo erg dat sommigen de eenden probeerden dood te rijden.

Cor, die al vanaf kinds af aan weet hoe hij met de muskuseend om moet gaan, kon dat niet aanzien en bedacht een plan. Hij zou met het geven van voedsel er voor zorgen dat de muskuseenden op vaste plekken in Oostzaan zouden blijven en voor de zwakke en zieke eenden een aparte opvang regelen. En dat deed hij.

Het plan van Cor werkt uitstekend. Hij is er wel van 's ochtend vroeg tot 's avonds laat mee bezig, maar dat vindt hij niet erg want Cor is dol op dieren. Thuis heeft hij ook nog poezen, duiven en op dit moment vier honden. "Die twee kleintjes hier heb ik sinds kort, omdat hun baasje is overleden en ze nergens naartoe konden."

Toegankelijk

Cor zou graag zien zijn dat zijn eendenparadijsje publiek toegankelijk wordt. "Vooral voor ouderen, want er is in de buurt niets waar ze heen kunnen. En ouderen zijn gebaat bij omgang met dieren." Cor baant zich een weg door het groen en komt bij een open plek uit aan bij het meertje. "Zet hier een bankje neer en kijk naar de eendjes. Ideaal!"

En behalve de bankjes moeten er paden worden aangelegd, misschien een picknicktafel en moeten er toiletten komen. Het terrein is nu behoorlijk dicht begroeid, maar dat heeft een reden, vertelt Cor. "We hebben nog heel last van reigers en roofvogels die uit zijn op de pulletjes. En ik wil geen gaas over de bomen gaan spannen. Dan wordt het een grote kooi."

Cor doet trouwens alles alleen met een beetje dagelijkse hulp bij het voeren. Hij kan nog wel vrijwilligers gebruiken voor het onderhoud en het maken van kooien.