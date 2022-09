Zomerschool voor Oekraïense kinderen afgelopen: 'Ze zingen nu In Holland staat een Huis'

De zomervakantie is voorbij en daarmee is ook een einde gekomen aan de zomerschool voor Oekraïense vluchtelingenkinderen in Laren. Er wordt met tevredenheid teruggekeken op deze vier weken van vrijwillig onderwijs. Dat vertellen mede-organisator Mariëtte Nieuwboer en leerkracht Jacob Bogaart in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.