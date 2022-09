Bijbaan als 'overgever' in trek: "Ongeveer honderd aanmeldingen"

"Ik heb nog geen tijd gehad om ze allemaal te bekijken en te beantwoorden, maar het zijn er zoveel dat het bijna niet meer is te overzien", laat psychologe Maartje Kroesse weten. Afgelopen week plaatste zij een oproep op Facebook met de vraag of iemand de nieuwe overgever van de kliniek wilde worden, aangezien de vorige overgever ermee is gestopt.

Tegen AT5 legde Kroesse uit hoe de behandeling precies in zijn werking gaat en wat de functieomschrijving inhoudt. "Het is één behandelsessie en een controle of de behandeling is gelukt. De overgever moet op commando kunnen overgeven tijdens de sessie, zodat de patiënt echt oog in oog staat met de angst."

Veel geïnteresseerden

Dat leek voor heel wat mensen toch een best interessante manier om wat extra bij te verdienen. "We hebben al ongeveer honderd aanmeldingen gehad voor de nieuwe overgever. Het zijn er veel meer dan verwacht. Onze nieuwe overgever zit er vast en zeker tussen", aldus Kroesse.

Ook bij AT5 kwam een aantal aanmeldingen binnen van geïnteresseerden. "Nu mag ik eindelijk mijn kunst delen: op commando overgeven! Mocht de kliniek nog mensen zoeken, ik meld mij hierbij graag aan", schrijft één van hen. "Ik kan heel makkelijk overgeven en ik ziet dat jullie zo'n persoon zoeken", schrijft een ander.