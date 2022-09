⏪TERUGKIJKEN: Racefans maken zich op voor tweede dag Formule 1

Zandvoort ontwaakt en maakt zich klaar voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. Verslaggever Marieke Pijlman trapte de dag voor ons af. NH Nieuws is het hele weekend aanwezig bij het race-spektakel in Zandvoort. Drie keer per dag schakelen we live over naar onze verslaggevers voor een update vanuit Zandvoort.