Jarl maakt levensechte dierenkoppen van oud materiaal: "Ik breng er karakter in"

Als je in het kleine atelier van Jarl Cotterink stapt heb je even nodig om alles in je op te nemen. De kunstenaar uit Krommenie heeft zich sinds december volledig op zijn grote liefde gestort: het maken van dieren en dierenkoppen. De werken bestaan vrijwel alleen uit gerecyclede materialen, dus er komt geen gedood dier aan te pas. "Dit is een stuk gezelliger."

Hij kon terecht in het Kreatief Pakhuis in Zaandijk, waar nog een kleine ruimte over was. Sinds twee weken is hij helemaal over. "Ik werkte altijd vanuit huis. Dat was toch wat klein, je komt voor je gevoel niet verder. Toen kon ik per toeval deze plek krijgen. Toen dacht ik: 'dit is het moment, nu moet ik het doen'."

Opnieuw kijken we naar het paard, dit keer wat dichterbij. "Kijk hier", zegt de Zaankanter. "Dit is gemaakt met een oude spijkerbroek, die was van mijn zoon. Er zitten ook handdoeken in verwerkt en juten, dat is een dankbaar materiaal om te gebruiken. Op die manier probeer ik er vorm en karakter in te brengen, dat is wat ik wil: karaktervolle dieren."

Experimenteren

Hij werkt soms volledig vrij en soms in opdracht. "Het begint vaak bij het gesprek met mensen die hun eigen verhaal hebben. Dat is dan het uitgangspunt om wat nieuws te kunnen maken. Ook als het een opdracht is, dan zit er vertrouwen in. Ik voel me vrij om te experimenteren met materialen om er iets van te maken."

Werken met een geschoten dier, Jarl moet er niet aan denken. "We zijn ons steeds bewuster aan het worden van de natuur. Er lijkt een beweging 'terug' te zijn, of het nu om gerecycled materiaal gaat of het besef dat de mens eigenlijk ook maar een dier is. Laten we het op deze manier doen, dat is een stuk gezelliger en beter voor iedereen."