Jonge ontwerpers doen mode anders: "Het is een ervaring, niet iets waar je naar kijkt"

De Amsterdam Fashion Week biedt dit jaar weer volop ruimte aan nieuwe makers. Onder de gelukkigen zijn Roxane Mbanga en Darwin Winklaar. De twee verdienden hun plek dankzij Lichting: een wedstrijd waarbij de beste pas afgestudeerde ontwerper van de Nederlandse modeacademies wordt gekozen. Mbanga en Winklaar kozen er beiden voor om hun ontwerpen te verwerken in een performance.

Mbanga hoopt met haar performance te laten zien dat kleding vrouwen kan helpen zich thuis te voelen in hun eigen lichaam. Haar inspiratie vond ze in Centraal- en West-Afrika, waar de 'boubou' wordt gedragen: een kledingstuk dat vrouwen dragen zonder iets eronder. "Ze voelen hun naaktheid, hun lichaam en voelen zich verbonden met zichzelf", aldus Mbanga.

Ook de ontwerpen van Winklaar draaien niet enkel om uiterlijk. "Ik wilde iets anders doen dan een catwalkshow, iets wat Fashion Week nog nooit eerder heeft gedaan", vertelt Winklaar. In zijn performance heeft hij verschillende aspecten opgenomen van zijn jeugd op Aruba, een ode aan zijn kindertijd.

Mbanga en Winklaar bieden in hun performances een nieuwe kijk op mode. "Ik maak geen mode om het lichaam te versieren, het gaat meer over terugkeren naar jezelf", zegt Mbanga.

Winklaar is het met haar eens: "Ik wil een ontwerper zijn die niet massa produceert, maar iets bijzonders maakt". Mode is volgens hen bedoelt om jezelf uit te drukken en je een bepaald gevoel te geven. "Het is een ervaring, niet iets waar je naar kijkt."