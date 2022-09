Burgemeester Halsema wil bevoegdheid om geldautomaten uit gevels te verwijderen

Het was het afgelopen jaar juist weer even stil rond plofkraken op geldautomaten, constateert ook Halsema. "Maar nu is het plotseling terug. Het is ernstig, ik maak mij daar zorgen over. Het is allang bekend dat het nauwelijks buit oplevert. Het is een vorm van geweld die volstrekt zinloos is, maar voor de bewoners die erom heen wonen wel heel onprettig is."

Gesprek met kabinet

Op dit moment kan de gemeente banken niet dwingen geldautomaten te verwijderen, maar de burgemeester wil die bevoegdheid wel graag. "Nu moeten bewoners het zelf gaan aankaarten om het weg te krijgen. Tot ik de bevoegdheid heb, hou je plekken die risicovol zijn. Daar zijn de bewoners zich ook goed van bewust."

De stad voert hierover op ambtelijk niveau gesprekken met het kabinet. "Het vraagt om een wetswijziging", aldus Halsema. "Deze zomer is voor ons reden om het opnieuw aan te kaarten bij het kabinet."

Eerder uitte criminoloog Jasper van der Kemp al zijn zorgen over slachtoffers in de toekomst, omdat criminelen steeds zwaardere explosieven gebruiken. Halsema: "Laten we er niet vanuit gaan dat het wachten is op slachtoffers. Wat dat betreft moeten de mensen die op zoek zijn naar geld ook heel goed realiseren dat de buit er niet is, de risico's op slachtoffers is aanwezig, en dat betekent ook dat zij een ongelofelijke verantwoordelijkheid op hun schouders dragen. Als we ze pakken, en laten we daar vanuit gaan, een hele lange gevangenisstraf krijgen."

Halsema is van mening dat banken ook een verantwoordelijkheid hebben. "We hebben daarover ook met de bekende Nederlandse banken gesprekken gevoerd. De gevelautomaten zijn ook minder geworden. De ATM-automaten daar hebben we minder gesprekken mee gehad. Maar er ligt een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de risico's voor de omgeving. Laat ik wel zeggen: de banken zijn niet schuldig, maar de mensen die het doen."