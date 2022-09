Dijks tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. "Ik heb vier prachtige jaren in Italië beleefd. De periode in Bologna had ik absoluut niet willen missen. De ervaringen die ik daar heb opgedaan neem ik nu mee terug naar Nederland, in het bijzonder naar Vitesse", laat de verdediger weten.

De linksback speelde eerder twee periodes voor Ajax (2012-14) en (2015-18). Andere clubs zijn sc Heerenveen, Willem II en Norwich City. De Noord-Hollander zit nog niet bij de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht van komende zondag.