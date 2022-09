Kunstenaar verruilt weiland voor de binnenstad van Hoorn: "Mensen zijn net koeien"

Normaal gesproken staat kunstenaar Ruud Spil op de weilanden tussen de koeien, maar de afgelopen zomermaanden was hij vooral in de binnenstad van Hoorn te vinden. "Ik probeer de levendigheid van de stad op het doek te vangen", vertelt Ruud.

Dit weekend wordt in Hoorn het nieuwe cultuurseizoen feestelijk afgetrapt met meerdere activiteiten in de stad. In pop-up museum Expoost zal een nieuwe expositie worden geopend, waar de kunstwerken die Ruud Spil van de stad heeft gemaakt gratis te bewonderen zijn.

Ruud omschrijft zijn werk als een soort foto met lange sluitertijd. "Ik vang drie uur lang alles wat er in een straat gebeurd en maak daar een schilderij van", aldus Ruud. Hij heeft nog nooit eerder zo open en bloot in de stad geschilderd. "Het is een hele nieuwe ervaring, mensen zoeken echt contact met de kunstenaar."

Kunst naar de mensen brengen

Het doel van zijn schildertocht deze zomer was om de kunst weer naar de mensen toe te brengen. "Ja, volgens mij is dat goed gelukt. Mensen kwamen praatjes maken over de kunst, maar ook over de stad. Ze gaven dan bijvoorbeeld tips over mooie plekken", aldus Ruud.

Ook tijdens de opbouw van de kermis stond Ruud in de stad te schilderen. "Iedereen is dan aan het drinken, je krijgt dan wel hele andere gesprekken", lacht Ruud. Ook op andere dagen kon Ruud zich vermaken in de stad, zo viel hem op. Dat voorbijgangers echt omhoog gaan kijken als hij een gebouw aan het schilderen is.