Meer subsidie voor groene daken in Haarlem: 'We willen van versteende stad af'

Het zat buurtbewoner Arno al langer niet lekker dat er bepaald geen overdaad aan groen te vinden is in de Indische buurt. "Dit is één van de meest versteende wijken van Haarlem", aldus Arno. "Als we niet uitkijken, hebben we straks allerlei problemen met wateroverlast. Door je dak te vergroenen, kun je dat helpen voorkomen."

Ook buurvrouw Greet, één van de buurtgenoten die meedeed met de dakenvergroening, is gemotiveerd zich in te zetten voor moeder natuur. "Ik woon al veertig jaar in deze buurt en ben erg bezig met het milieu", vertelt Greet enthousiast. "Er zijn heel veel tegels in Haarlem Noord en daarom besloot ik onmiddellijk mee te doen met dit initiatief."

Voordelen groen dak

Naast dat het goed is voor de biodiversiteit, zijn er verschillende voordelen aan zo'n vergroend plat dak. Zo blijft de ruimte ónder de groene zoden zomers lekker koel. "Dat scheelt zo'n twee graden", aldus Arno.