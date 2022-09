Vijf jaar na brand heeft Bergen nieuw 'state of the art' zwem- en sportcomplex

Een kleine vijf jaar nadat het oude Sportcomplex De Beeck in vlammen opging , staat er op dezelfde plek in Bergen een gloednieuw sportcentrum. Streekstad Centraal zag op het openingsfeest dat het complex klaar is voor gebruik.

Burgemeester Voskuil is onder de indruk: "Hier word je toch gelukkig van? Ik bedoel alles, het gebouw is fantastisch, de duurzaamheid erachter, het hele idee erachter, al die gebruikers die hier terecht kunnen... álles aan dit gebouw is gewoon goed en mooi en daar word je ontzettend trots en blij van", zei hij tegen Streekstad Centraal .

Gisteren werd de nieuwe De Beeck officieel geopend. Een lifeguard dook een symbolische bos sleutels uit het zwembad op en overhandigde die aan burgemeester Lars Voskuil. Met zijn nette schoenen in ondiep zwemwater, droeg hij de sleutels weer over aan Vincent Thijssen, directeur van Holland Sport.

"Het is supergoed geïsoleerd, we hebben meer dan 880 zonnepanelen - we zijn een grote energie-opwekker"

Daarnaast is de raadzaal ook weer teruggekomen en 'er zijn twee hele mooie vergaderruimten voor de gemeente Bergen bijgekomen'.

"We hebben twee multi-sportzalen gerealiseerd, een hele grote sporthal die in drieën te delen is, en twee bassins. Dus er is wat herbouwd en er is wat bijgekomen. Hier hebben we vijf jaar naar uitgekeken, zowel het personeel als de zwemleskinderen, als de verenigingen, dus we zijn ongelofelijk blij."

Het compleet opnieuw bouwen van De Beeck kansen voor innovatie en verduurzaming, aldus wethouder Erik Bekkering. "Het is supergoed geïsoleerd, we hebben meer dan 880 zonnepanelen - we zijn een grote energie-opwekker, de warmte uit de lucht wordt hergebruikt, de warmte uit het water wordt hergebruikt. Het is gewoon state of the art qua duurzaamheid en laag energieverbruik."

Vandaag wordt de openingsweek afgesloten met de B.E.S.t Happy Dag. Door het gehele sportcomplex organiseren buurtsportcoaches van gemeente Bergen tot 18:00 uur activiteiten. Verder is er nog functional fitness met Bodyvit. Er wordt om 19:00 uur afgerond met een laatste rondleiding van ongeveer een uur.