VIDEO: United-Boeing vol in de remmen voor noodstop tijdens de start op Schiphol

Een Boeing 777-200 van United Airlines heeft vanmorgen een noodstop gemaakt tijdens de start op de Polderbaan van Schiphol. Het toestel ging met een snelheid van bijna 170 kilometer per vol in remmen, nadat de piloten een melding hadden gekregen van rookontwikkeling in de cabine. De noodstop werd per toeval gefilmd door cameraman Jeroen Dirk Rook, die op zijn vrije dag vliegtuigen was gaan kijken op Schiphol.

Vol in de remmen: UA71 breekt start af op Schiphol - Jeroen Dirk Rook

De Boeing 777-200 van United Airlines was begonnen met de start voor de vlucht naar de luchthaven van Newark, vlakbij New York. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland kregen de piloten te horen dat passagiers klaagden over rook in de cabine, waarna werd besloten de start af te breken. De brandweer van Schiphol rukte meteen uit voor hulp. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat NH Nieuws weten dat er twee passagiers last kregen van de rookontwikkeling. Zij zijn ter plekke onderzocht. Alle passagiers moesten het toestel via vliegtuigtrappen verlaten. De Boeing 777 is daarna teruggetaxied naar de terminal van Schiphol. De vlucht naar Newark is geannuleerd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de noodstop.

De #Onderzoeksraad is op weg naar Schiphol voor een verkennend onderzoek naar het afbreken van de start van een United Airlines vliegtuig door rook in het vliegtuig. — Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) September 2, 2022