Ricciardo, Gasly, Norris en Sainz genieten allemaal van Maico's stroopwafels: "Stroopy o'clock"

Ook dit jaar loopt het weer storm bij de stroopwafels op het circuit van Zandvoort. Bezoekers, teamleden en zelfs coureurs staan in de rij bij stroopwafelkraam van Maico Vergunst. Daniel Ricciardo scoorde vorig jaar al een verse wafel en ook deze editie was hij er weer als de pinken bij. En hij is niet de enige.

"We zagen Ricciardo al van ver aankomen met z'n team", vertelt een medewerker van de kraam aan NH Nieuws. Vorig jaar kwam hij ook al langs, iedereen bij de kraam hoopten al dat hij terug zou komen voor een wafel. "Het is echt een super sympathieke kerel."

Normaal gesproken staat Maico met zijn kraam op de markt in Huizen. Dit weekend heeft hij in Zandvoort andere klanten.

"We lopen af en toe een rondje om het circuit om de wafels aan te bieden", legt de medewerker uit. Coureur Pierre Gasly kon de geur van verse wafels niet weerstaan. Aan de beelden die rondgaan op sociale media te zien was hij niet de enige coureur die wel wat suiker kon gebruiken. Ook coureurs Pierre Gasly, Lando Norris en Carlos Sainz kunnen niet van de zoetige wafels afblijven.

Max Verstappen

De meeste coureurs weten de weg naar de kraam wel te vinden, maar ze hopen eigenlijk nog op één specifieke Red Bull-coureur. "We hopen natuurlijk nog aan onze nationale Formule 1 held een stroopwafel uit te delen", geeft hij toe. Tot dusver is Max nog niet gespot, maar het weekend is pas net van start.

Lekker is het zeker, maar is het wel verstandig om zo'n wafel naar binnen te werken als je nog met 300 kilometer per uur over het circuit moet racen? "Dat kan prima", legt de medewerker van de stroopwafelkraam uit. "Het is wel een goeie manier om suikers binnen te krijgen."