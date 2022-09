Haarlemse collega's in de benen voor rolstoelbus voor kinderen van Paul

Van je collega's moet je het hebben. Dat geldt in ieder geval voor Paul Kuijs van de firma Wunderman Thompson aan de Nieuwe Gracht in Haarlem. Zijn collega's fietsten gisteren ruim 8.000 euro bij elkaar voor de aanschaf van een rolstoelbus. Die is hard nodig voor zijn twee jongste kinderen, die beide een spierziekte hebben.