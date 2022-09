Hoog bezoek voor schaakclub Santpoort: Tea Lanchava geeft simultaan

Voorzitter Rob de Roode is trots dat een fenomeen als Lanchava zijn club bezoekt. "Het gebeurt niet vaak dat je die kans krijgt", zegt hij. "Het is voor ons een mooie gelegenheid de club weer op de kaart te zetten na de coronacrisis."

Lanchava woont alweer twintig jaar in Nederland, maar is opgegroeid met de Russische schaakschool. De Roode: "Dat betekent acht uur per dag, vijf dagen per week alleen maar bezig zijn met schaken. Daardoor komen er zoveel goede schakers vandaan."

De simultaan is van 11.00 uur tot 14.00 uur. Plaats van handeling is het winkelcentrum Velserbroek. Inschrijven voor de schaaksimultaan kan hier.