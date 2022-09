Vrouw geeft zichzelf aan na bestelen Schoorlse ouderen: "Heb de anderen gesnitcht"

Een 'jonge vrouw' uit Almere heeft zich gisteren gemeld bij de politie. Ze zegt een ouder echtpaar uit Schoorl in maart dit jaar te hebben opgelicht voor duizenden euro's. "Ik was onder invloed, werd gedwongen door een groep jongens en die heb ik ook gewoon gesnitcht", zegt ze tegen NH Nieuws.

De zoon van de Noord-Hollandse slachtoffers van in de zeventig schreef eerder dit jaar op zijn Facebook bij een foto van de vrouw - die formeel nog verdachte is: "Dit v**le pl**risw**f is één van de daders die dit mijn ouders heeft aangedaan."

Hij doelt dan op de duizenden euro's die van de rekening van zijn ouders zijn afgeschreven. In maart van dit jaar gaven ze hun bankpas en gegevens aan een dame die zich voordeed als medewerker van de bank. De politie startte een onderzoek en vorige maand publiceerde ook zij camerabeelden van de vrouw.

"Ik was in shock toen ik ze doorgestuurd kreeg. Ik dacht: wat heb ik nou gedaan?", vertelt de betreffende verdachte vandaag aan NH Nieuws. Ze is uiteindelijk naar het politiebureau gegaan en belde daarna naar de redactie van dit medium of de foto's offline konden worden gehaald.

'Gedwongen door groep jongens'

Naar eigen zeggen heeft ze alles bekend bij de politie en komt er binnenkort een rechtszaak. Ook wijdt de dame uit over hoe deze oplichting volgens haar ging.

"Ik werd gedwongen door een groep jongens, een vriendengroep uit mijn buurt", verklaart de Almeerse over die bewuste 17 maart. "Zij hadden het adres van deze mensen. Ik weet niet eens wat Schoorl is. We waren samen aan het roken, reden in een auto en de driver reed richting Alkmaar."

Naar eigen zeggen was ze zwaar onder invloed van wiet en hasj toen ze uiteindelijk aanbelde bij het koppel in Schoorl. "Als ik stoned ben, heb ik schijt. Maar die jongens bedreigden me ook. Ik moest het doen."

Op beelden van de politie van destijds was te zien dat ze een praatje houdt met de ouderen die ze oplicht, en daarna bij pinautomaten in de hoofdstad geld van hun rekening opneemt. "Dat geld hebben die jongens ook meegenomen."