Systeemfout vertraagt rekening waterschapsbelasting: maar helaas, je krijgt hem nog wel

Grond- en huizenbezitters en bedrijven in Hoorn en Medemblik krijgen hun aanslag voor de waterschapsbelastingen (van 2022) pas eind september. Dat laat het Hoogheemraadschap weten. Een fout in het nieuwe systeem van het waterschap is de oorzaak.

Foto: HHNK

Normaal gesproken worden die heffingen in mei verstuurd, maar door vertraging in het nieuwe systeem van het waterschap, waarmee actuele WOZ-gegevens worden verwerkt, worden de rekeningen een paar maanden later verstuurd. Nieuw systeem werkt niet goed Het nieuwe systeem moet het handmatig invoeren van data doen vergeten. Toch ging dat minder soepel dan gedacht: niet alle gegevens kwamen makkelijk door en ook ontving het waterschap regelmatig verouderde data. Inmiddels is het probleem verholpen. Het waterschap betreurt de situatie. "We zijn blij met het nieuwe systeem omdat nu dagelijks wijzigingen worden doorgevoerd. Elke wijziging in de WOZ-waarde is nu direct bij ons bekend," zegt Saskia Borgers, portefeuillehouder Financiën bij het waterschap. "Maar het is echt heel vervelend dat we met deze aanloopproblemen kampen, juist nu mensen graag willen weten waar ze financieel aan toe zijn." Dubbel betalen Door de vertraging kan het zijn dat mensen volgend jaar hun waterschapsbelasting voor dit jaar nog moeten betalen - omdat ze in termijnen betalen - en dat de nieuwe aanslag (voor 2023) al op de mat valt. Mensen die daardoor in de problemen komen, kunnen zich melden bij het Hoogheemraadschap. De andere West-Friese gemeenten kregen hun aanslag wel op tijd.