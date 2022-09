De Peiling: het is goed dat er een campagne vóór vlees is

Het is een opvallende campagne, want het lijkt in te gaan tegen de huidige trends en de wetenschap. Denk hierbij aan de aandacht die er is voor dierenleed in de voedingsindustrie, de risico's van vlees eten voor onze gezondheid of de invloed van vleesproductie op het klimaat.

Cijfers

De campagne is niet gestart omdat we massaal minder vlees eten. Sterker nog: de vleesconsumptie is al een aantal jaar min of meer stabiel. Zo'n twintig procent van de Nederlanders eet dagelijks vlees, driekwart niet iedere dag en vijf procent eet vegetarisch.

Gemiddeld eten we ongeveer 100 gram vlees per dag. Vooral hamburgers, slavinken, worsten en gehaktballen, zogeheten samengestelde producten, zijn populair. Om aan de vraag naar vlees te voldoen, worden jaarlijks zo'n 620 miljoen dieren geslacht



Wat vind jij, heeft de vleesindustrie een té negatief imago? Of zijn we op de goede weg naar een samenleving waarin vleesconsumptie niet meer zo vanzelfsprekend is?