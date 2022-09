Team Max kan het dak op: superfan wijdt strandhuisje aan Max Verstappen

"Even lekker supporten", zo omschrijft Jurgen zijn daksituatie aan de verslaggever van NH Radio. Het huisje valt vanaf de boulevard gelijk op.

Jurgen heeft het huisje al vijf jaar en volgt samen met zijn vrienden iedere wedstrijd en bezoekt zelf ook één á twee wedstrijden per jaar. Dubbel geluk dus, toen het Zandvoort-circuit erbij kwam. Nu zit de superfan bijna aan het circuit. "Je rolt je bed uit, steekt de straat over en je bent er", aldus een trotse Jurgen. "Dat is wel fantastisch."

Oase van rust

Dankzij de duinen valt de geluidsoverlast van de racende bolides eigenlijk heel erg mee, legt Jurgen uit. Eigenlijk is het een oase van rust tussen de witte strandhuisjes met uitzicht op zee. "Maar als je dan de duinen overgaat, dan zit je tussen de herrie. Dan ben je er meteen live bij."

Voor Jurgen komt alles samen tijden de Dutch Grand Prix aankomend weekend. "De sfeer, de geschiedenis, het event en dan ook nog een Nederlander die meerijdt in Zandvoort."