Afzwaaiwedstrijd voor Aart Vijfvinkel: een vrolijk weerzien in Midwoud

Maar liefst 26 seizoenen speelde Aart Vijfvinkel in het eerste elftal van voetbalvereniging MOC uit Midwoud. Reden genoeg voor de club om hem na zijn afscheid een speciale wedstrijd aan te bieden, tussen een door Vijfvinkel samengesteld team en MOC 1.

Aart Vijfvinkel (links) met trainer Dick Schermer - Aangeleverd

Zaterdagmiddag vond in Midwoud de 'afzwaaiwedstrijd' plaats. Een feestelijke gebeurtenis werd het en tevens een weerzien van oude bekenden. Want Aart (41) heeft in al die jaren heel wat ploeggenoten zien komen en gaan. Hij kreeg zelf de vrije hand in de selectie van 'zijn' team. Ze kwamen niet alleen uit de regio West-Friesland maar ook uit Overijssel en Brabant. "Fantastisch dat de mensen die ik er graag bij wilden hebben er ook daadwerkelijk zijn. Het is een prachtige dag", aldus de hoofdpersoon. Mentaliteit De All Stars stonden onder leiding van Jan Cees Koomen en Dirk Schermer, die Aart in het verleden hebben getraind. Hauwerter Schermer roemde Vijfvinkel om zijn mentaliteit. "Hij had altijd een enorme instelling in het veld en was ook nog een echte teambuilder. Hij kwam altijd op de trainingen en voor hem gold: hoe zwaarder, hoe beter." Tekst gaat door onder de foto.

De MOC All Stars - Aangeleverd

Schermer prijst zijn loyaliteit. "Hij is MOC altijd trouw gebleven, in al die jaren. Ook al werd er aan hem getrokken, hij bleef bij Oranje-zwart", verwijst Schermer naar de clubkleuren van MOC. "Ik heb heel wat voetballers onder mijn hoede gehad, maar Aart is zeker één van mijn favorieten." De vriendschappelijke wedstrijd tussen MOC 1 en de All Stars eindigde zaterdag in 2-2. Voor de All Stars nam het feestvarken beide doelpunten voor zijn rekening. Vijfvinkel blijft voetballen in het veteranenteam van de vereniging uit Midwoud.