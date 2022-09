Renske organiseert eigen ALS-Swim in de Vecht ter nagedachtenis aan goede vriend

Waar ze in Amsterdam de City Swim hebben, hebben ze in Weesp 'Vecht tegen ALS.' Zaterdag 3 september is de eerste editie waarbij zwemmers De Vecht in duiken en geld inzamelen voor onderzoek naar ALS. Dit allemaal ter nagedachtenis aan Rob, die overleed aan deze meedogenloze spierziekte.

Tien zwemmers bereiden zich voor de laatste keer voor op de zwemtocht die ze zaterdag te wachten staat. In Amsterdam hebben ze de Amsterdam City Swim, maar die zag de organisator Renske Harte voor zichzelf niet zitten. "Ik dacht: 'ik ga zwemmen in Amsterdam', maar dat vond ik toch wat massaal en groot. Dan organiseer ik het zelf wel in Weesp."

Slopend

Deze tocht is ter nagedachtenis aan Renske's goede vriend Rob die zelf aan de spierziekte overleed. "Toen Rob overleed heb ik hem belooft iets te gaan doen tegen ALS."

Samen met Renske's man Jan waren ze getuige van hoe de spierziekte hun goede vriend stukje bij beetje kapot maakte. "Hij had een mildere vorm", legt ze uit. Daardoor duurde de aftakeling wat langer. Maar na zes jaar kon Rob helemaal niks meer. "Het is echt slopend", vertelt Jan.

De zwemtocht is voor Renske en Jan al een groot succes, want al vóór het startschot is het doel van 40.000 euro al binnengehaald. De teller staat inmiddels op ruim 50.000 euro. Ondanks dat springen er samen met Renske zaterdag 99 anderen de Vecht in om 2 kilometer te zwemmen. "Ik weet zeker dat hij het fantastisch zou hebben gevonden en meeleeft vanaf zijn wolkje."