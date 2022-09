Na 44 jaar trekt Hans de stekker uit zijn winkel in Wognum: "We vinden het wel mooi geweest"

Over anderhalve maand draait Hans Kieftenburg voor de laatste keer de deur van zijn winkel in Wognum op slot. Na 44 jaar vindt hij het welletjes geweest en omdat er geen opvolger is, telt Wognum niet alleen een winkel minder, maar verdwijnt ook Marskramer voorgoed uit West-Friesland.

Toch gaat het sluiten van zijn winkel gepaard met gemengde gevoelens. Hans nam de winkel in 1990 over van zijn vader, die een fietsboetiek had. "We zijn dus een echte familiezaak."

Maar opvolgers zijn er niet en dus gaat het boek na 44 jaar dicht. "Ik heb drie zoons, maar die zien er geen heil in. Helaas, waarschijnlijk omdat ze gezien hebben dat ik alleen maar met de winkel bezig was", grapt Hans.

Ook het dorp reageerde ontdaan op het nieuws. "Het hoort bij Nibbixwoud, we moeten weer een aderlating doen voor het dorp. Ze vinden het ook jammer dat we weggaan. Als iemand iets nodig had, fietste ze altijd even langs. Op dit moment verdwijnt het een na het ander en dat is jammer. Eerst Wognum en nu wij."

En daarmee verdwijnt Marskramer uit het straatbeeld in West-Friesland. Het Noord-Hollandse dorp Nibbixwoud had de laatste eer. "We vinden het jammer, maar we komen er wel bovenop. Het waren mooie jaren, we hebben er ook lang over nagedacht."

Andere tijden

Toch voelt het besluit nog wat onwennig, vooral ook omdat zijn vader d'r zat. "Mijn vader begon zijn fietsboetiek in 1968, toen was ik elf jaar. Tien jaar later kwam ik 'm helpen in de winkel. Hij deed de fietsen en ik de huishoudartikelen. Uiteindelijk stopte mijn vader en ging ik verder. Daar kwam later nog speelgoed bij."

Knikkers, plantjes en potgrond: de Marskramer had alles in huis. Toch zijn de tijden veranderd. "Consumenten winkelen anders én onze spullen worden nu overal verkocht. Vroeger was kerstverlichting alleen te verkrijgen bij een Blokker, Hema of Marskramer. Nu is het overal verkrijgbaar."

