Dansmarathon van twaalf uur tijdens Big Jive in Hoorn: "Lekker terug in de tijd"

Hoorn gaat vandaag een beetje terug in de tijd. De Noorderkerk op het Kleine Noord wordt vandaag, tijdens de eerste editie van het festival Big Jive All Dayer, overspoeld met zo'n 500 dansers. Zij gaan twaalf uur lang los op jivemuziek uit de jaren '40, '50 en '60 van de vorige eeuw.

Ze moesten er lang op wachten. Dansfanaten Andy en Karin ter Linden uit Oostwoud en Peter en Linda Huurman uit Zwaagdijk bezochten eerder hetzelfde evenement in Engeland. Andy ter Linden: "Daar werden we gevraagd of we de Big Jive ook in Nederland konden organiseren. Twee dagen later brak corona uit. We waren gelukkig net weer terug in Nederland, want er vloog geen vliegtuig meer."

De eerste editie werd door de pandemie twee keer uitgesteld, maar vandaag is het dan eindelijk zover. Ter Linden kan niet wachten: "Het is de bedoeling dat het jaarlijks terugkeert."

Publiekstrekker

De vier organisatoren ontvangen vandaag 5 bands, afkomstig uit Engeland, Italië, Duitsland en Nederland. Drie dj's maken het programma compleet. Publiekstrekker is de swingband The Jive Aces uit Engeland. "Zij komen voor het eerst in Nederland spelen, dat vinden wij heel bijzonder", zegt Ter Linden. Daarnaast zijn er stands aanwezig, met kleding, sierraden en zijn er kappers voor mannen en vrouwen aanwezig.