Asielzoekers leren jeu-de-boulen: "Een welkome afleiding"

Even het hoofd leegmaken met een potje jeu de boules. Een groep asielzoekers in Assendelft heeft het spel ontdekt en komt sinds kort elke donderdagavond bij elkaar bij korfbalvereniging Furore. "Ik kende het niet", zegt Rami uit Syrië, "maar ik vind het erg leuk."

De ondergaande bloedrode zon weerkaatst in de zilveren ballen terwijl de mannen in het Arabisch kissebissen over welke bal nou het dichtst bij het kleine balletje ligt. Sinds kort hebben ze het jeu-de-boulen ontdekt, een welkome afleiding van hun zorgen.

"We spelen met een aantal leden elke woensdagavond en de mannen die hier in de sporthal verblijven stonden bij het hek toe te kijken", vertelt Marianne Kluft van korfbalvereniging Furore. "Zij wilden ook graag meedoen maar wij waren al met twaalf, dus dat ging niet. Toen hebben we de avond erop een afspraak met ze gemaakt en ervoor gezorgd dat er genoeg ballen waren."

Haar man Ron Kluft zorgde voor de uitleg van de spelregels. Ron: "Zij spreken alleen hun eigen taal dus dat moest een beetje met handen en voeten. Met de grote ballen naar het kleine balletje gooien." De mannen hadden snel door hoe het gespeeld moet worden. Het is voor hen een welkome afleiding want het valt niet mee om de dag door te komen. Met meer dan tweehonderd wonen ze in de sporthal van atletiekvereniging Lycurgus.

Ontheemd

De meeste asielzoekers zijn alleen naar Nederland gekomen en via het aanmeldcentrum Ter Apel in Assendelft. Rami heeft zijn vrouw en vier kinderen achter moeten laten in Syrië. "Ik mis ze heel erg en ik ben ook heel ongerust want het is daar nog heel gevaarlijk voor ze."

Door het jeu-de-boulen kunnen ze voor heel even hun zorgen vergeten. Ron en Marianne zijn blij dat ze wat kunnen betekenen. "Als je ziet hoeveel plezier ze hebben", zegt Marianne en Ron vult aan "het voelt goed om een groep ontheemden toch een leuke tijd te bezorgen."