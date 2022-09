Zandvoort stroomt vol met race-fans: "De kinderen spijbelen een dagje"

Dit gezin vertrok vanochtend al om vijf uur vanuit hun woonplaats Drachten richting de Dutch Grand Prix. Met de auto kom je dit weekend Zandvoort niet in, dus deze familie heeft de wagen moeten parkeren in Spaarnwoude, en ging het laatste stukje met de trein. "Dat was goed te doen", vertellen ze aan de verslaggever van NH Nieuws. "We hebben er heel veel zin in! De kinderen spijbelen een dagje, met toestemming hoor, om bij de vrije trainingen te zijn.”